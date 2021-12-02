Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Two people killed after being struck by a train

Fatehpur News: ट्रेन की चपेट में आकर दो लोगों की मौत

Thu, 12 Nov 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Two people killed after being struck by a train
फतेहपुर। जिले में अलग-अलग स्थानों पर ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत हो गई। दोनों के शव मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान कराने का प्रयास शुरू किया है।
विज्ञापन

कल्यानपुर थाना क्षेत्र के यादगारपुर गांव के पास मंगलवार शाम रेलवे ट्रैक पर 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। आरपीएफ ने खंभा नंबर 430/17 के पास शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार, शव ट्रैक के बीचोंबीच पड़ा था। उसकी गर्दन और एक हाथ कटा हुआ था। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, औंग थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास भी मंगलवार को करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। प्रभारी निरीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि प्रथमदृष्टया रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। उनकी भी पहचान नहीं हो सकी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed