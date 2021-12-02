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Fatehpur News: फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए मिट्टी के नमूने लिए

Thu, 12 Nov 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:33 AM IST
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The forensic team collected soil samples for analysis.
= खेत में गिरे थे बर्फ के टुकड़े
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औंग। थाना क्षेत्र के बनियन खेड़ा गांव में खेत में गिरे 25 से 30 किलो वजनी बर्फ के टुकड़े की जांच के लिए बुधवार को फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने घटनास्थल से मिट्टी के नमूने एकत्र किए। इन्हें जांच के लिए साथ ले गई।

नौ नवंबर को गांव निवासी रामआसरे राजपूत के खेत में आसमान से बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिरा था। इसकी जानकारी मिलने पर बुधवार शाम करीब चार बजे फॉरेंसिक टीम गांव पहुंची। टीम ने खेत से दो स्थानों की मिट्टी के नमूने लिए। पहला नमूना उस स्थान से लिया गया, जहां बर्फ का टुकड़ा गिरा था, जबकि दूसरा खेत के उस कोने से लिया गया, जहां उसका कोई प्रभाव नहीं था। गांव के पूर्व प्रधान रविंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि टीम ने दोनों स्थानों से मिट्टी के नमूने लिए हैं। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि बर्फ के टुकड़े में कौन सा रासायनिक पदार्थ था और वह कहां से आया था। संवाद
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