Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Stubble is being openly burned in the fields, filling the air with poison

Fatehpur News: खेतों में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, हवा में घुल रहा जहर

Thu, 12 Nov 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Stubble is being openly burned in the fields, filling the air with poison
फोटो-14-फतेहपुर: बहुआ क्षेत्र के खेत में जलती पराली से उठता धुआं। संवाद
करीब 50 गांवों में शाम होते ही उठने लगते हैं धुएं के गुबार, कार्रवाई का भी नहीं दिख रहा डर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बहुआ। धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला तेज हो गया है। शाम ढलते ही कई गांवों के खेतों से आग की लपटें और धुएं के गुबार उठते दिखाई देते हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही पराली जलाने के मामले कम हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर इससे अलग है। खेतों में पराली जलने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है।

ललौली थाना क्षेत्र के लदिगंवा, खटौली, हरियापुर, गंगाईपार, बरौहा, कमलापुर और रसूलपुर समेत करीब 50 गांवों में धान की कटाई के बाद किसान पराली जला रहे हैं। खेतों को जल्द खाली करने और गेहूं की बुआई की तैयारी के लिए किसान फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। पराली जलाने से उठने वाला धुआं आसपास के इलाकों में फैल रहा है। इसके बावजूद किसानों को प्रशासनिक कार्रवाई का डर नजर नहीं आ रहा है। वहीं, धुएं से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की भी अनदेखी की जा रही है। लगातार पराली जलाए जाने से क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed