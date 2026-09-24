Fatehpur News: करंट लगने से महिला समेत दो की मौत

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वहीं खागा कोतवाली क्षेत्र के खेमकरनपुर बसई गांव निवासी केशव पाल (50) मजदूरी करते थे। सुबह वह घर के बाहर टिन शेड लगाने के लिए जंगल से बांस काटकर ला रहे थे। रास्ते में लटक रही लाइन के नीचे से निकलते समय कंधे पर रखा बांस तार से छू गया। करंट लगने से वह झुलस गए। परिजन उन्हें सीएचसी थरियांव ले गए। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

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किशनपुर/खागा। अलग-अलग थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को करंट की चपेट में आने से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। किशनपुर थाने के वार्ड नंबर आठ स्थित अग्रवाल मोहल्ला दक्षिणी निवासी ममता देवी (62) सुबह घर में घरेलू काम कर रही थीं। तभी इन्वर्टर की सफाई करते समय खुले तार में हाथ छूने से वह करंट की चपेट में आकर अचेत हो गईं। अस्पताल में में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया।