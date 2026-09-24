Fatehpur News: टीएसआई के बिगड़े बोल- तुम पदाधिकारी, मैं भाजपा का थानेदार

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भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष प्रशांत ओमर की कार ललौली चौराहे के पास सड़क किनारे खड़ी थी। चौराहे पर मौजूद टीएसआई वेद प्रकाश ने कार का चालान करना शुरू किया। इस पर भाजपा नेता और यातायात पुलिस के बीच कहासुनी होने लगी।मामला बढ़ने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने खुद को भाजपा पदाधिकारी बताते हुए सड़क किनारे खड़ी कार का चालान करने पर आपत्ति जताई। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टीएसआई ने खुद को भाजपा का थानेदार बताते हुए जवाब दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। हंगामे के दौरान चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।