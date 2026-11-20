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शहर के रेलबाजार स्थित गुरुद्वारा से गुरुसिंह सभा तक प्रभात फेरी सुबह नौ बजे से।





वितरण

बिंदकी के खजुहा जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल करेंगे फुटबॉल वितरण सुबह 11 बजे से।





दंगल



विजयीपुर के सिलमी गांव में नहर चौराहा में दंगल दोपहर 12 बजे से।





धर्म-कर्म

शहर के बांके बिहारी मंदिर में सतचंडी महायज्ञ पर कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।



मलवां के पहुर तिराहे पर श्याम जन्मोत्सव व भंडारा सुबह 10 बजे से।



औंग के शिवराजपुर गुरु शंकराचार्य आश्रम में कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।



असोथर नगर पंचायत में रामकथा समापन पर भंडारा सुबह 10 बजे से।



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा समापन पर भंडारा सुबह 10 बजे से।



अमौली के बुढ़वा में धर्म संस्कार महोत्सव में मेला व कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।



खजुहा के खुटांझाल क्षेत्र स्थित श्री नंदबाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत के सातवें दिन कृष्ण-सुदामा की कथा दोपहर दो बजे से।



विजयीपुर के सिलमी गांव में रामलीला में ताड़कावध की लीला का मंचन रात आठ बजे से।



प्रभात फेरी