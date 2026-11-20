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जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। पहली पाली के लिए सुबह आठ बजे से परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 8:45 बजे केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे।इसी तरह दूसरी पाली के लिए दोपहर एक बजे से प्रवेश शुरू होगा और 1:45 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जाएगी। केंद्रों पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी।निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।इन कॉलेजों को बनाया गया परीक्षा केंद्रएएस इंटर कॉलेज शांतिनगर फतेहपुर, दयानंद इंटर कॉलेज बिंदकी, मुस्लिम इंटर कॉलेज फतेहपुर, जीजीआईसी मलवा, पीएम श्री जीआईसी आबू नगर फतेहपुर, सर्वोदय इंटर कॉलेज गोपालगंज कल्यानपुर, सुखदेव इंटर कॉलेज खागा, महर्षि विद्या मंदिर पुराना मुगल रोड फतेहपुर, सेंट जेवियर्स हाईस्कूल आबूनगर, डॉ. बीआर आंबेडकर महाविद्यालय आईटीआई रोड, पीएम श्री सोहनलाल द्विवेदी जीजीआईसी बिंदकी, पीएम श्री जीजीआईसी आईटीआई रोड, महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शांति नगर, नगर पालिका नेहरू इंटर कॉलेज एनआईसी रोड बिंदकी, कमला बालिका इंटर कॉलेज किशनपुर खागा, सेंट मैरी स्कूल जीटी रोड बाईपास फतेहपुर, चिल्ड्रेन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रांश नगर, पंडित चंद्रिका प्रसाद इंटर कॉलेज हुसैनगंज, बहुआ इंटर कॉलेज, आरवीएस इंटरनेशनल स्कूल केवई, आरएस एक्सेल इंग्लिश ऐकेडमी पक्का तालाब फतेहपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज दनियालपुर हसवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज बहुआ देहात, सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल मुराइन टोला, जानकी इंटर कॉलेज बकेवर एवं स्व. हरबंश सिंह इंटर कॉलेज रेवारी खुर्द।