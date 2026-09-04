Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
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बैठक
शहर में भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
जिले के स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर में पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर दो बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।
शहर के बांके बिहारी मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण सुबह नौ बजे से।
विज्ञापन
शहर में भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
जिले के स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर में पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर दो बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के मोटे महादेवन मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।
शहर के बांके बिहारी मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण सुबह नौ बजे से।