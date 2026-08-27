Fatehpur News: सिटी में आज

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राधानगर नई बस्ती में वृद्धजन को निशुल्क सहायक उपकरण वितरण सुबह 10 बजे से।



खेल प्रतियोगिता

शहर के स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



जन सुनवाई

जेल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।



धर्म-कर्म

बिंदकी कस्बे के मुगल रोड में नहर स्थित शिव मंदिर में भंडारे दोपहर एक बजे से।



उपकरण वितरण