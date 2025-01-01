Fatehpur News: मौहार में 11 खंभों से तीन किलोमीटर तक के तार चोरी

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कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मौहार गांव स्थित झारखंडेश्वर मंदिर के पीछे खेतों से एचटी विद्युत लाइन गुजरी है। यह लाइन मलवां से बिंदकी रोड के लिए आई है। चोरों ने इसी लाइन के 11 विद्युत खंभों से तार काट लिया। ग्रामीणों के मुताबिक दो दिन पहले तक इन खंभों पर तार लगे हुए थे। हालांकि लाइन से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही थी।इससे पहले 12 सितंबर की रात थाना क्षेत्र के गुगौली गांव के समीप 30 पोलों से करीब 5800 मीटर तार चोरी हुआ था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन चोरी गया पूरा तार बरामद नहीं हो सका था। पिछली घटना के बाद अब मौहार में दोबारा तार चोरी होने से विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।विद्युत उपकेंद्र बिंदकी रोड के अवर अभियंता सुंदरम यादव ने तहरीर में बताया कि पिछली चोरी के दौरान लाइन बंद थी। ऐसे में विभागीय स्तर पर समय रहते निगरानी क्यों नहीं हो सकी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि अवर अभियंता की ओर से शिकायत मिली है। घटना की जांच की जा रही है।