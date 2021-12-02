Fatehpur News: तीन दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार

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खागा नई बाजार निवासी शारूल तिवारी के ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर दो सितंबर की रात 15 हजार रुपये चोरी किए गए थे। इसी तरह शहर के ज्वालागंज निवासी हिमांशु सिंह की शराब दुकान में 23 अगस्त की रात ताला तोड़कर 1200 रुपये और शराब चोरी हुई थी। चार सितंबर को इसी दुकान से 48 हजार रुपये और शराब चोरी की गई थी।जांच के बाद पुलिस ने हथगाम थाने के डिघवारा निवासी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास चोरी में इस्तेमाल औजार समेत 3900 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जुलाई में हथगाम क्षेत्र की अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी के मामले में जेल गया था। 14 अगस्त को जेल से छूटने के बाद घर नहीं गया और कानपुर व प्रयागराज में रहने लगा।बस से खागा कस्बे में चोरी करने आता और वारदात के बाद बस से लौट जाता था। वारदात के दौरान वह दो शर्ट और दो पैंट पहनता था। ऊपर के कपड़े उतारकर बैग में रख लेता था। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है।चोरी का आरोपी गिरफ्तारफतेहपुर। सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्त से दूर आरोपी अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी राधानगर थाने के जयराम नगर का निवासी है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि आरोपी चोरी के मामले में वांछित चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया गया।