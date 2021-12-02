Fatehpur News: जहर खाने का वीडियो वायरल करने वाला युवक घर लौटा

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राधानगर थाना क्षेत्र के दलीपुर निवासी चंद्रभान की पहली शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। उसने चोरी-छिपे शाह कस्बे की एक महिला से प्रेम विवाह कर लिया था। इसका पता चलने पर घर में विवाद शुरू हो गया। घरेलू कलह के चलते चंद्रभान वीडियो वायरल कर महाराष्ट्र के पुणे चला गया था। वह वहां एक फैक्टरी में काम कर रहा था। फैक्टरी में अंगुली कटने के बाद वह घर लौटा। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं।

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फतेहपुर। बांदा के चिल्ला पुल के नीचे दो जुलाई को युवक ने जहर खाने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद लापता हुआ युवक चंद्रभान लोधी घर लौट आया। पुलिस और परिजन उसे यमुना नदी में डूबा मान रहे थे। युवक ने बताया कि उसने जहर पदार्थ खाने का सिर्फ नाटक किया था।