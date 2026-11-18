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- परिजन ने अन्य आरोपी शामिल होने का आरोप लगा अंतिम संस्कार रोका- कब्रिस्तान के पास सोमवार को मिला था महिला का नग्न अवस्था में शवसंवाद न्यूज एजेंसीफतेहपुर/औंग। औंग थानाक्षेत्र में महिला की हत्या दोबारा संबंध बनाने से रोकने और शिकायत की धमकी देने पर हुई थी। हत्यारोपी ने पहले गला घोंटा फिर सिर पर ईंट से वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी परसू निषाद को सोमवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजन ने हत्या में और भी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाकर करीब सात घंटे तक अंतिम संस्कार रोके रखा। विधायक राजेंद्र पटेल और सीओ प्रयांक जैन के समझाने पर अंतिम संस्कार हुआ।थानाक्षेत्र के एक गांव की 40 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में सोमवार को कब्रिस्तान के अंदर झाड़ियों में मिला था। पुलिस ने जांच की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में आशापुर स्थित आरएस वर्मा हॉस्पिटल से महिला को गांव के परसू निषाद के साथ देखा गया। वहां से शाम करीब 6:30 बजे परसू बाइक में महिला को जंगल की ओर लेकर जाते हुए दिखा। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश की।आरोपी की औंग रेलवे स्टेशन के पास खदरा रोड पर सोमवार रात टीम ने घेराबंदी की। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर पर लगी। आरोपी के पास से कुछ रुपये, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस मिला। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि महिला से उसके संबंध थे। घटना से पहले दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। उसने दोबारा संबंध बनाने की इच्छा जताई। महिला ने विरोध किया और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस बात पर साड़ी के फंदे से तीन बार गला घोंटा और सिर पर ईंट से वार कर हत्या की।परिजन ने अंतिम संस्कार से मना कियापोस्टमार्टम के बाद सोमवार रात करीब 12 बजे शव गांव पहुंचा। परिजन ने मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार से मना कर दिया। उन्होंने कई लोगों के हत्या में शामिल होने की आरोप लगाया। सीओ प्रयांक जैन ने परिजन को समझाया कि फुटेज में एक व्यक्ति दिखा है। पूछताछ के बाद और किसी का नाम जांच में आने पर आरोपी बनाया जाएगा।एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि महिला के भाई की तहरीर पर हत्या व दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।मस्से से पकड़ा गया आरोपीफॉरेंसिक टीम को महिला के शरीर से हत्यारोपी के मस्से की रगड़ और लार के साक्ष्य मिले हैं। इससे पुलिस को पहले ही शक हो गया था कि हत्यारोपी के शरीर पर मस्से हैं। पकड़े जाने पर आरोपी के शरीर पर बड़े-बड़े मस्से मिले। संबंध बनाने से पहले आरोपी ने किसी दवा का भी इस्तेमाल करने और शराब पीने की बात सामने आई है। परिजन महिला के पास 20 हजार रुपये भी होने बता रहे हैं। परिजन का कहना है कि महिला ने रुपये छीनने का भी विरोध किया होगा, जिस पर उसकी हत्या की गई।मौके पर जाने से कतरायामहिला का शव मिलने की खबर मिलते ही परिजन गांव से निकले। इस दौरान रास्ते में ही इन्हें परसू मिल गया। उन्होंने परसू से बाइक में बैठाकर जल्दी छोड़ने के लिए कहा। उसने पहले इन्कार किया। बाद में घटनास्थल से 300 मीटर दूर उतारकर भाग निकला। वह हर गतिविधि को छिप कर देख रहा था।