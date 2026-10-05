Fatehpur News: नवंबर में पीएम श्री विद्यालयों में गूंजेगा मेरा गांव-मेरा विद्यालय का संदेश

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कार्यक्रम में विद्यार्थियों की ओर से क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। नाटक मंचन, कहानी वाचन, पोस्टर प्रदर्शनी और हस्ताक्षर अभियान भी होंगे। मीना मंच के बच्चे विद्यालय स्तर पर नाटक प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय में पोस्टर गैलरी और सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। बच्चों और अभिभावकों के लिए कुर्सी दौड़, नींबू-चम्मच दौड़, गणित दौड़ और गेंद पास करें जैसी खेल प्रतियोगिताएं होंगी।उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। बीएसए की ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन की जिम्मेदारी बीईओ, जिला समन्वयक, एसआरजी और एआरपी को दी जाएगी।बीएसए प्रिंसी मौर्य ने बताया कि शिक्षकों की ओर से अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों, समुदाय और पंचायत प्रतिनिधियों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए संचालित समग्र शिक्षा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।ऐसे बच्चों की पहचान, विद्यालय में नामांकन और ठहराव के लिए भी सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के फोटो प्रेरणा पोर्टल के एसएमसी मॉड्यूल पर अपलोड किए जाएंगे और राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे।