फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Children's talent showcased in drawings conveying the message of dolphin conservation.

Fatehpur News: डॉल्फिन संरक्षण के संदेश संग चित्रों में दिखी बच्चों की प्रतिभा

Mon, 05 Oct 2026 04:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 04:48 PM IST
विज्ञापन
Children's talent showcased in drawings conveying the message of dolphin conservation.
किशनपुर। कंपोजिट विद्यालय एकडला में सोमवार को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर पंचदेव यमुना नदी मित्र समिति एकडला के सचिव एवं पर्यावरणविद् जयकांत के नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों डॉल्फिन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आकर्षक चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


समिति के सचिव जयकांत ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को डॉल्फिन के साथ नदी, जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से जल संरक्षण, अधिक से अधिक पौधे लगाने और पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने डॉल्फिन संरक्षण में आम लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में कक्षा आठ की अश्वनी देवी ने प्रथम, कक्षा आठ की दिव्यांशी सिंह ने द्वितीय और कक्षा छह के दीपक सोनकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाध्यापक खेमराज सिंह ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक अध्यापक वीरेंद्र सोनकर, दीपक सिंह, रत्ना समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed