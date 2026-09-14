Fatehpur News: तीन दिन से लापता युवक का शव घर के सामने तालाब में मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:58 PM IST
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खखरेरू। नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार स्थित जोधा सिंह नगर में सोमवार सुबह घर के सामने तालाब में युवक का शव उतराता मिला। युवक शनिवार दोपहर से लापता था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया।
जोधा सिंह नगर निवासी जीतू (33) शनिवार दोपहर करीब दो बजे भाई नरेंद्र के घर खाना खाने के बाद बाहर निकला था। इसके बाद वह नहीं लौटा। सोमवार सुबह तालाब किनारे कूड़ा डालने गई महिलाओं ने पानी में शव उतराता देखा। जानकारी पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर शव बाहर निकाला।
पुलिस ने शिनाख्त जीतू के रूप में कराई। जीतू के भाई सुरेश ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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जोधा सिंह नगर निवासी जीतू (33) शनिवार दोपहर करीब दो बजे भाई नरेंद्र के घर खाना खाने के बाद बाहर निकला था। इसके बाद वह नहीं लौटा। सोमवार सुबह तालाब किनारे कूड़ा डालने गई महिलाओं ने पानी में शव उतराता देखा। जानकारी पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर शव बाहर निकाला।
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पुलिस ने शिनाख्त जीतू के रूप में कराई। जीतू के भाई सुरेश ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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