Fatehpur News: नदी में नहाते समय किशोर की डूबने से मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
फतेहपुर। राधानगर थाना क्षेत्र के ससुर खदेरी नदी में शनिवार को किशोर की डूबने से मौत हो गई। असोथर थाने के बेर्रांव निवासी नैतिक गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता शहर के राधानगर क्षेत्र में रहता था।
वह एक दोस्त के साथ शाम को नदी किनारे मनीपुर गांव के पास गया था। यहां नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। राधानगर और गाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत से किशोर को नदी से बाहर निकाला।
हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नैतिक को डूबने के बाद उसके दोस्त घबराकर भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
वह एक दोस्त के साथ शाम को नदी किनारे मनीपुर गांव के पास गया था। यहां नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। राधानगर और गाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत से किशोर को नदी से बाहर निकाला।
विज्ञापन
हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नैतिक को डूबने के बाद उसके दोस्त घबराकर भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन