Fatehpur News: नदी में नहाते समय किशोर की डूबने से मौत

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वह एक दोस्त के साथ शाम को नदी किनारे मनीपुर गांव के पास गया था। यहां नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। राधानगर और गाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत से किशोर को नदी से बाहर निकाला।हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नैतिक को डूबने के बाद उसके दोस्त घबराकर भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।