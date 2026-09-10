फतेहपुर: बेटे के जन्मदिन में शामिल होने जा रहे पिता की ट्रक से कुचलकर मौत, चालक फरार

बेटे के जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं

रणधीर की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां भूरी सिंह और पत्नी निशा सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। रणधीर के दो बेटे हैं। बड़े बेटे दीपक की उम्र छह साल और छोटे अंश की उम्र महज छह माह है। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। जिस दिन परिवार छह वर्षीय दीपक का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन पिता की मौत की खबर से खुशियां मातम में बदल गईं।