Fatehpur News: स्मित मच्छार ने किया, नभ में गजब कमाल...

फतेहपुर। शैलेंद्र साहित्य सरोवर की शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को काव्य गोष्ठी हुई। इसमें कवि डॉ. शिव सागर साहू ने पढ़ा स्मित मच्छार ने किया, नभ में गजब कमाल। रखा सुरक्षित यान को, देकर नई मिसाल। केपी सिंह कछवाह ने पढ़ा कि मातु हंस वाहिनी, मां मंजु वीणाधारिणी, ज्ञान का प्रकाश कर बुद्धि को निखारिए। प्रदीप कुमार गौड़ ने पढ़ा कि भारतीय कैप्टन स्मित ने किया वीरता का जो काज। भारत को ही नहीं समूची दुनिया को है उस पर नाज। इस दौरान डॉ. सत्य नारायण मिश्र, आचार्य विष्णु शुक्ल, राम अवतार गुप्ता, धीरेंद्र पाल, शैलेंद्र कुमार द्विवेदी मौजूद रहे।

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