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Fatehpur News: स्मित मच्छार ने किया, नभ में गजब कमाल...

Mon, 05 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:05 AM IST
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Smiling mosquito did a wonderful job in the sky...
फोटो-15-मुराइनटोला हनुमान मंदिर में कविता पाठ करते कवि। स्रोत आयोजक
फतेहपुर। शैलेंद्र साहित्य सरोवर की शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को काव्य गोष्ठी हुई। इसमें कवि डॉ. शिव सागर साहू ने पढ़ा स्मित मच्छार ने किया, नभ में गजब कमाल। रखा सुरक्षित यान को, देकर नई मिसाल। केपी सिंह कछवाह ने पढ़ा कि मातु हंस वाहिनी, मां मंजु वीणाधारिणी, ज्ञान का प्रकाश कर बुद्धि को निखारिए। प्रदीप कुमार गौड़ ने पढ़ा कि भारतीय कैप्टन स्मित ने किया वीरता का जो काज। भारत को ही नहीं समूची दुनिया को है उस पर नाज। इस दौरान डॉ. सत्य नारायण मिश्र, आचार्य विष्णु शुक्ल, राम अवतार गुप्ता, धीरेंद्र पाल, शैलेंद्र कुमार द्विवेदी मौजूद रहे।

फोटो-15-मुराइनटोला हनुमान मंदिर में कविता पाठ करते कवि। स्रोत आयोजक

फोटो-15-मुराइनटोला हनुमान मंदिर में कविता पाठ करते कवि। स्रोत आयोजक

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