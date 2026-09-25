Fatehpur News: वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से गूंजे विद्यालय, विद्यार्थियों में दिखा राष्ट्रप्रेम

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बिंदकी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लंका रोड पर छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गायन किया। विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् देशवासियों के लिए महामंत्र बना था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राधा साहू, प्रधानाचार्य बलराम सिंह, अनिल गुप्ता, प्रशांत किशोर, अमित दीक्षित, देवेंद्र सिंह और गोवर्धन गुप्ता मौजूद रहे।खागा में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्या भारती के नमामि भारतम् कार्यक्रम के तहत सामूहिक गायन कराया गया। मुख्य अतिथि नगर पंचायत चेयरमैन गीता सिंह और विशिष्ट अतिथि कानपुर प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख हीरालाल रहे। सह प्रबंधक अतुल अग्रवाल, समिति सदस्य विकास कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह और शिशु मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र ने बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।जहानाबाद में बिहारी सरस्वती विद्या मंदिर चौक में सुबह 11 बजे सामूहिक गायन हुआ। विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने एक साथ राष्ट्रगीत का गायन किया। प्रधानाचार्य संतोष कुमार बाजपेयी ने कहा कि राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार विकसित करने के साथ उनके मन में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत करता है।