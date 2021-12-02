Fatehpur News: मां-बेटे के खाते से 1.26 लाख रुपये उड़ाए

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फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के साईं बिहार निवासी देवेश कुमार मिश्रा ने साइबर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने एसपी को दी शिकायत में बताया कि 24 अगस्त को उनकी मां सुशीला के मोबाइल पर ओटीपी आया था। ओटीपी खोलने के बाद साइबर अपराधियों ने उनके खाते से चार बार में 84,997.97 रुपये निकाल लिए। इसके बाद 25 अगस्त को क्रेडिट कार्ड से आठ बार में 41,867.75 रुपये की निकासी कर ली गई। दोनों खातों से कुल 1,26,865.72 रुपये की ठगी हुई। देवेश ने मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराई। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है।