Fatehpur News: जलभराव और मच्छरों के प्रकोप से नेत्र रोगियों पर डेंगू का खतरा

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जिला अस्पताल के पीछे स्थित मदनमोहन नेत्र चिकित्सालय इन दिनों जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। प्रसवोत्तर केंद्र से लेकर जिला अस्पताल की मर्च्युरी तक बारिश के पानी के साथ कीचड़ फैला हुआ है। अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 90 रोगी आते हैं। पंजीयन कराने और अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान मरीजों को मच्छरों के बीच बैठना पड़ रहा है।अस्पताल के चारों तरफ भरा गंदा पानीशहर के राधानगर निवासी शुभम का कहना है कि मदनमोहन नेत्र चिकित्सालय गेट तक कीचड़युक्त पानी भरा है। अस्पताल पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।हसवा निवासी जीतू मदन मोहन नेत्र चिकित्सालय अपनी आंखों का इलाज कराने आए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल के चारों तरफ कीचड़युक्त पानी भरा है। अस्पताल के भीतर-बाहर मच्छरों की भरमार है। किसी भी रोगी या तीमारदार के पहुंचने पर मच्छर हमला कर देते हैं।अस्पताल के चारों तरफ बारिश का पानी कई दिन से भरा है, जिससे कीचड़ की भी समस्या पैदा हो गई है। कई दिन से जलभराव के कारण मच्छर भी पैदा हो गए हैं। इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से अफसरों को अवगत कराया जा चुका है।- डॉ. विश्वेष त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, मदनमोहन नेत्र चिकित्सालय।