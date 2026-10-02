Fatehpur News: सिटी में आज

विज्ञापन



असोथर विकास खंड परिसर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सेतु अभियान सुबह 10 बजे से।



रक्तदान

जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



प्रतियोगिता

अमौली के बलदेव गिरि इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



दंगल

औंग क्षेत्र के गलाथा गांव में दंगल का आयोजन दोपहर दो बजे से।



धर्म-कर्म

जहानाबाद कस्बा में लीला का आयोजन शाम सात बजे से।

औंग क्षेत्र के कौड़िया गांव में रामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।



सेवा सेतु अभियान