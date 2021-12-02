Fatehpur News: त्योहार पर यात्रियों को राहत, सात से दौड़ेगी भगतपुर कोठी-दानापुर स्पेशल

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स्पेशल ट्रेन चलने से नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ का दबाव भी कम होगा। फतेहपुर और आसपास के यात्रियों को दानापुर व आसपास के क्षेत्रों की ओर आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इससे सीट और बर्थ के लिए होने वाली मारामारी कम होने के साथ यात्रा की योजना बनाने में भी सुविधा होगी।प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भगतपुर कोठी-दानापुर स्पेशल के चलने से जिले समेत आसपास के यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी।