Fatehpur News: रिवॉल्वर ठिकाने लगाने वालों की तलाश में पड़ोसी जिलों में दबिश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

असनी गांव निवासी मनीष तिवारी की 29 अगस्त की रात शराब दुकान संचालक इंद्रेश उर्फ मनु सिंह और अमन सिंह ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आलमपुर नरही गांव के खेरवा निवासी आशुतोष तिवारी ने रिवॉल्वर गायब कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने रायबरेली निवासी ममेरे भाई चेतन सिंह के यहां शरण ली थी।घटना के बाद से दोनों आरोपियों पुलिस की गिरफ्त से दूर होने पर एसपी ने उन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस टीमें लखनऊ, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में डेरा डालकर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि आरोपियों की तलाश में रिश्तेदारों और परिचितों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।