Fatehpur News: बारिश में 30 घंटे बिजली ठप, एक लाख आबादी बेहाल
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
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लोधीगंज। शहर के शांतिनगर और बेरुईहार पावरहाउस की बिजली व्यवस्था बारिश के चलते दो दिन तक प्रभावित रही। बृहस्पतिवार को महज आधे घंटे की बारिश के बाद रातभर बिजली की ट्रिपिंग होती रही। कुछ समय के लिए आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन वोल्टेज इतना कम रहा कि घरों में पानी की मोटर समेत बिजली से चलने वाले उपकरण नहीं चल सके। इससे क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी।
शांतिनगर पावरहाउस से शांतिनगर, सुल्ताननगर, लखनऊ बाईपास समेत आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति होती है। यहां बृहस्पतिवार रात से शनिवार सुबह तक करीब 30 घंटे बिजली बाधित रही। बीच-बीच में महज पांच मिनट के लिए आपूर्ति मिली, लेकिन कम वोल्टेज के कारण लोगों को राहत नहीं मिली। बेरुईहार पावरहाउस से बेरुईहार, अरबपुर, ज्वालागंज और पीरनपुर क्षेत्र जुड़े हैं।
यहां भी 25 से 30 घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती रही। दोनों पावरहाउस से जुड़े इलाकों में करीब एक लाख की आबादी रहती है। शांतिनगर पावरहाउस के जेई पंकज कुमार ने बताया कि बिजली खराब होने की कुछ शिकायतें मिली हैं। लगातार बारिश के कारण मरम्मत में दिक्कत आ रही है। वहीं बेरुईहार पावरहाउस के अवर अभियंता बृजलाल का फोन बंद मिला।
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शांतिनगर पावरहाउस से शांतिनगर, सुल्ताननगर, लखनऊ बाईपास समेत आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति होती है। यहां बृहस्पतिवार रात से शनिवार सुबह तक करीब 30 घंटे बिजली बाधित रही। बीच-बीच में महज पांच मिनट के लिए आपूर्ति मिली, लेकिन कम वोल्टेज के कारण लोगों को राहत नहीं मिली। बेरुईहार पावरहाउस से बेरुईहार, अरबपुर, ज्वालागंज और पीरनपुर क्षेत्र जुड़े हैं।
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यहां भी 25 से 30 घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती रही। दोनों पावरहाउस से जुड़े इलाकों में करीब एक लाख की आबादी रहती है। शांतिनगर पावरहाउस के जेई पंकज कुमार ने बताया कि बिजली खराब होने की कुछ शिकायतें मिली हैं। लगातार बारिश के कारण मरम्मत में दिक्कत आ रही है। वहीं बेरुईहार पावरहाउस के अवर अभियंता बृजलाल का फोन बंद मिला।
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