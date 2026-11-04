फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   One arrested for hunting and slaughtering Nilgai, seven absconding

Fatehpur News: नीलगाय का शिकार कर काट रहे थे मांस, एक गिरफ्तार, सात फरार

Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
One arrested for hunting and slaughtering Nilgai, seven absconding
बहुआ। ललौली थाना क्षेत्र के कोर्राकनक स्थित भूप सिंह का डेरा के जंगल में शिकारियों ने नीलगाय का शिकार कर उसको काट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सात अन्य भाग निकले। वन रक्षक की तहरीर पर आठ आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन

वन रक्षक विमलेश कुमार ने बताया कि वह दतौली चौकी प्रभारी रोहित कुमार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां नीलगाय के मांस के टुकड़े मिले। गाजीपुर थाना क्षेत्र के ककरार गांव निवासी सिद्दीक को कुल्हाड़ी, जाल, पल्सर बाइक और मांस के टुकड़ों के साथ पकड़ा गया। फरार आरोपियों में इसराइल, इसरार, अनवर निवासी ककरार, नसीम, नौशाद, पप्पू निवासी कुड़वारी और कल्लू निवासी इलाही डेरा शामिल हैं। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed