फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Motivated the women of the group to increase their income.

Fatehpur News: समूह की महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए किया प्रेरित

Sat, 10 Oct 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Motivated the women of the group to increase their income.
हसवा। ब्लॉक सभागार में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ सीडीओ पवन कुमार मीना ने शुक्रवार को बैठक की। उन्होंने महिलाओं को आजीविका के साधन मजबूत बनाने और आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

सीडीओ ने समूहों के कामकाज और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से कहा कि मेहनत, आपसी सहयोग और नए अवसरों से समूहों की आय बढ़ाई जा सकती है। डीसी एनआरएलएम अरुण कुमार ने भी आजीविका सुधार के लिए लगातार प्रयास पर जोर दिया।
विज्ञापन

इसके बाद सीडीओ ने रानी तालाब का निरीक्षण कर उसकी स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब का रकबा करीब 11 बीघा है। राजस्व विभाग पर चार बीघा जमीन किसी व्यक्ति को आवंटित करने का आरोप है। इस जानकारी के बाद तालाब की जमीन को लेकर सवाल उठे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed