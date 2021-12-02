Fatehpur News: समूह की महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए किया प्रेरित

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सीडीओ ने समूहों के कामकाज और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से कहा कि मेहनत, आपसी सहयोग और नए अवसरों से समूहों की आय बढ़ाई जा सकती है। डीसी एनआरएलएम अरुण कुमार ने भी आजीविका सुधार के लिए लगातार प्रयास पर जोर दिया।इसके बाद सीडीओ ने रानी तालाब का निरीक्षण कर उसकी स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब का रकबा करीब 11 बीघा है। राजस्व विभाग पर चार बीघा जमीन किसी व्यक्ति को आवंटित करने का आरोप है। इस जानकारी के बाद तालाब की जमीन को लेकर सवाल उठे हैं।