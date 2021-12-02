Fatehpur News: यात्रियों की सुविधा के लिए मीट एंड ग्रीट अभियान शुरू
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:37 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:37 AM IST
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फतेहपुर। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने और महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मीट एंड ग्रीट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जनपद के प्रमुख स्थानों पर यात्री बसों, स्लीपर और सामान्य बसों की चेकिंग की गई।
इस दौरान बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र और फिटनेस जैसे सुरक्षा मानकों की जांच हुई। चेकिंग में सभी वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। पुलिस टीम ने बसों में सवार यात्रियों से उनकी सुविधाओं का हाल जाना।
साथ ही यात्रियों को आपातकालीन खिड़की और सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह अभियान शुरू किया गया है। बसों की फिटनेस, चालक और परिचालकों की जांच नियमित रूप से होगी। यात्रियों की सुविधा का भी लगातार जायजा लिया जाएगा।
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इस दौरान बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र और फिटनेस जैसे सुरक्षा मानकों की जांच हुई। चेकिंग में सभी वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। पुलिस टीम ने बसों में सवार यात्रियों से उनकी सुविधाओं का हाल जाना।
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साथ ही यात्रियों को आपातकालीन खिड़की और सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह अभियान शुरू किया गया है। बसों की फिटनेस, चालक और परिचालकों की जांच नियमित रूप से होगी। यात्रियों की सुविधा का भी लगातार जायजा लिया जाएगा।
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