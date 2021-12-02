Fatehpur News: यात्रियों की सुविधा के लिए मीट एंड ग्रीट अभियान शुरू

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इस दौरान बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र और फिटनेस जैसे सुरक्षा मानकों की जांच हुई। चेकिंग में सभी वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। पुलिस टीम ने बसों में सवार यात्रियों से उनकी सुविधाओं का हाल जाना।साथ ही यात्रियों को आपातकालीन खिड़की और सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यह अभियान शुरू किया गया है। बसों की फिटनेस, चालक और परिचालकों की जांच नियमित रूप से होगी। यात्रियों की सुविधा का भी लगातार जायजा लिया जाएगा।