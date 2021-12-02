Fatehpur News: गैस सिलिंडर फटने की झूठी सूचना देने का आरोपी गिरफ्तार

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उमरा गांव निवासी विजय लोधी ने एक घर में गैस सिलिंडर फटने से चार-पांच लोगों के घायल होने की सूचना दी थी। इस पर राहत और बचाव दल तत्काल सक्रिय हो गए। मौके पर पहुंचने पर स्थिति सामान्य मिली। पुलिस ने विजय से पूछताछ की तो आरोप है कि उसने नशे में होने के कारण झूठी सूचना देने की बात सामने आने पर पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी।थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि झूठी सूचना देने और पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में विजय को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे मुचलके पर जमानत दे दी गई।