Fatehpur News: धर्म ध्वजा यात्रा में गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

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अभयपुर से निकली यात्रा पहले चौडगरा कस्बे पहुंची, जहां अन्य यात्राओं के साथ शामिल होकर मलवां के लिए रवाना हुई। मौहार, मुरादीपुर और रेवाड़ी कस्बा क्षेत्रों में यात्रा का स्वागत किया गया।बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विहिप के कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। युवा हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्रीराम के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। चक्की, सौंरा, कुंवरपुर और अमौरा से आईं झांकियां भी मलवां पहुंचीं। कार्यक्रम में रायबरेली से आए लोक गायकों ने वीर रस में आल्हा प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के साथ दो प्लाटून पीएसी और दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहीं। निगरानी के लिए पुलिसकर्मी आसपास की छतों पर भी तैनात किए गए थे।इस दौरान आयोजक चंद्रभान यादव, अध्यक्ष आचार्य अजीत राज प्रखंड, मंडलेश्वर जितेंद्र दास, विश्व हिंदू परिषद के संतोष, अनिल गौतम, धीरू यादव, सरवन सिंह, धीरज सिंह यादव, रमनजीत सिंह, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।