Fatehpur News: परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन संग बांटा हलुआ

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सीडीओ ने बीएसए के साथ आदमपुर विद्यालय पहुंचकर हलुआ वितरण और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची। उन्होंने भोजन और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।बीएसए प्रिंसी मौर्य ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। निर्धारित मीनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ हलुआ और उपमा का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।मंडल समन्वयक सुनीत कुमार पांडेय ने डीसी एमडीएम आशीष दीक्षित के साथ विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था परखी।हलुआ परोसे जाने पर बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कानधाता। विकासखंड के परिषदीय स्कूलों में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को मीठा हलुआ परोसा गया। अजरौली गांव स्थित परिषदीय विद्यालय में बच्चे भोजन के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रसोई में तैयार हलुआ परोसे जाने पर बच्चों में खासा उत्साह दिखा। पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार वितरित हलुआ बच्चों ने बड़े चाव से खाया।