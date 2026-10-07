Fatehpur News: पांडु और गंगा की कटान से सैकड़ों बीघे खेत नदी में समाए

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पांडु नदी ने पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक नुकसान पहुंचाया है। यूकेलिप्टस के कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर नदी में बह गए हैं। बिंदकी फॉर्म निवासी मोतीलाल चौहान और बसंत ने बताया कि गांव के दोनों ओर से पांडु और गंगा तेजी से जमीन काट रही हैं। गंगा का जलस्तर सोमवार शाम 100.72 मीटर था, जो मंगलवार शाम घटकर 100.49 मीटर हो गया। 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर जलस्तर घटने के बावजूद खतरा बरकरार है। मुख्य मार्गों पर अभी भी बाढ़ का पानी भरा है और जनजीवन सामान्य नहीं हो सका है।बड़ाखेड़ा समेत कई गांवों में घरों के आसपास जमा बाढ़ के पानी से दुर्गंध आने लगी है। ग्रामीणों ने संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका जताई है। उन्होंने जल निकासी, सफाई और दवा छिड़काव की मांग की है। बिंदकी फॉर्म, सदनहा और कालीकुंडी के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। इस वर्ष तीन बार बाढ़ आने से कई बच्चे स्कूल-कॉलेज नहीं जा सके हैं।