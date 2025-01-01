Fatehpur News: ननकाई को चितकर अचल बने विजेता

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दंगल का मुख्य आकर्षण लमहेटा के पहलवान नानकाई और अलीहाबाद के अचल सिंह के बीच की कुश्ती थी। यह कुश्ती 2500 रुपये के इनाम के लिए लड़ी गई। इस मुकाबले में अचल सिंह ने नानकाई को चित कर जीत हासिल की। विज्ञापन

अपनी जीत के बाद अचल सिंह ने जुनैद के साथ एक और मुकाबला किया। यह दूसरी कुश्ती 4000 रुपये के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि, यह कांटे का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। दंगल का मुख्य आकर्षण लमहेटा के पहलवान नानकाई और अलीहाबाद के अचल सिंह के बीच की कुश्ती थी। यह कुश्ती 2500 रुपये के इनाम के लिए लड़ी गई। इस मुकाबले में अचल सिंह ने नानकाई को चित कर जीत हासिल की।अपनी जीत के बाद अचल सिंह ने जुनैद के साथ एक और मुकाबला किया। यह दूसरी कुश्ती 4000 रुपये के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि, यह कांटे का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।

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औंग। देवमई ब्लॉक के गलाथा गांव में शुक्रवार को रोमांचक दंगल का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दर्शक इन मुकाबलों को देखने के लिए जुटे थे।