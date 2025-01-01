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Fatehpur News: ननकाई को चितकर अचल बने विजेता

Sat, 03 Oct 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:45 AM IST
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Having defeated Nankai, the victors stood firm.
फोटो-23-दंगल में कुश्ती कला का प्रदर्शन करते पहलवान। संवाद
औंग। देवमई ब्लॉक के गलाथा गांव में शुक्रवार को रोमांचक दंगल का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दर्शक इन मुकाबलों को देखने के लिए जुटे थे।
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दंगल का मुख्य आकर्षण लमहेटा के पहलवान नानकाई और अलीहाबाद के अचल सिंह के बीच की कुश्ती थी। यह कुश्ती 2500 रुपये के इनाम के लिए लड़ी गई। इस मुकाबले में अचल सिंह ने नानकाई को चित कर जीत हासिल की।
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अपनी जीत के बाद अचल सिंह ने जुनैद के साथ एक और मुकाबला किया। यह दूसरी कुश्ती 4000 रुपये के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि, यह कांटे का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।

फोटो-23-दंगल में कुश्ती कला का प्रदर्शन करते पहलवान। संवाद

फोटो-23-दंगल में कुश्ती कला का प्रदर्शन करते पहलवान। संवाद

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