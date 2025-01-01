फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Gangster sentenced to seven years in jail for 19-year-old murder of Pradhan's brother

Fatehpur News: प्रधान के भाई की हत्या के 19 साल पुराने मामले में गैंगस्टर को सात साल की सजा

Fri, 25 Sep 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Gangster sentenced to seven years in jail for 19-year-old murder of Pradhan's brother
फोटो-38-राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण। स्रोत: सोशल मीडिया
फतेहपुर। अदालत ने 19 साल पुराने चर्चित हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने उसे सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

असोथर थाने के मटिहा गांव के प्रधान रामकिशोर पासवान से गांव के ही कुख्यात गैंग के बदमाश राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण ने रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने की रंजिश में 10 सितंबर 2007 को राजू अपने गैंग के चरैला उर्फ मेवालाल, बब्बू केवट व रामकृपाल उर्फ कल्लू के साथ प्रधान के दरवाजे पहुंचा था।
विज्ञापन

आरोप है कि वहां प्रधान के भाइयों पर करीब 50 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें प्रधान के सगे भाई की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हत्या के मामले में चारों आरोपियों को पूर्व में सजा हो चुकी है। इस गैंग पर वर्ष 2008 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई के दौरान चरैला उर्फ मेवालाल की मौत हो गई, जबकि बब्बू केवट और रामकृपाल उर्फ कल्लू के खिलाफ मामला पूर्व में निस्तारित हो चुका है। गैंग के सदस्यों के खिलाफ जिले के अन्य थानों में भी हत्या की कोशिश, एससी-एसटी, गुंडा एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज थे। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई के बाद राजू तिवारी को सजा सुनाई।



कोरोना काल में छूटा था राजू तिवारी
तत्कालीन प्रधान रामकिशोर पासवान ने बताया कि घटना से एक दिन पहले ही रंगदारी मांगी गई थी। गैंग के सदस्यों के दस्यु उमर केवट गैंग से संबंध थे। रंगदारी के 50 हजार रुपये समय पर नहीं पहुंचने पर अगले दिन गोलीकांड किया गया था। कोरोना काल में राजू तिवारी जेल से छूटने के बाद कोर्ट नहीं गया था। अब हाजिर होने पर उसे सजा हुई है। गांव में राजू का कोई नहीं है। उसकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है और चार भाई बाहर रहते हैं।

फोटो-38-राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण। स्रोत: सोशल मीडिया

फोटो-38-राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण। स्रोत: सोशल मीडिया

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed