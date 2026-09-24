Fatehpur News: जांच करने गए दरोगा और पुलिसकर्मियों से हाथापाई में चार गिरफ्तार

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कल्यानपुर थाने के एक गांव की महिला 17 सितंबर को ऑपरेशन कराने के बाद पति संग घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में कार सवार खड़े थे। रास्ते से हटने के लिए कहने पर कार सवारों ने दंपती संग मारपीट की। महिला से छेड़छाड़ करने के बाद करीब 11 हजार रुपये छीन लिए।पुलिस ने 22 सितंबर को दिव्यांश सिंह, सूरज सिंह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह, अतुल श्रीवास्तव और रिंकू उर्फ मोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को दरोगा अजीत सिंह जांच के लिए आरोपियों के गांव मलवां पहुंचे।आरोप है कि चारों ने दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों से हाथापाई पर आमादा हो गए। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस से अभद्रता करने पर चारों आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया गया है। विवेचना में लूट का आरोप गलत मिलने पर प्राथमिकी से लूट की धारा हटा दी गई है। (संवाद)