Fatehpur News: पांच साल की आर्या ने संस्कृत मंत्रों से जीता सबका दिल

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उनकी प्रस्तुति में मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव साफ नजर आता है। इसी प्रतिभा के चलते दिव्या टीवी ने उन्हें लाइव कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। भारतीय संस्कृति फाउंडेशन के तहत आयोजित संस्कृति कलारंग कार्यक्रम में आर्या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य, भक्ति और कला समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने भी आर्या की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने आर्या को गोद में लेकर शुभकामनाएं दीं और इतनी कम उम्र में संस्कृत मंत्रों की प्रस्तुति को सराहनीय बताया।परिजन ने बताया कि आर्या कम उम्र से ही संस्कृत मंत्रों और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में रुचि लेती हैं। उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्या का नाम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए भेजने की भी तैयारी है।