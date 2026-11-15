Fatehpur News: शिकायत की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर पांच बहनों ने किया पथराव

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हथगाम थाने के मोहलिया निवासी एक युवक का निकाह इदरीशपुर गांव की मैसर के साथ हुआ था। युवक और मैसर के बीच संबंध ठीक नहीं हैं। मैसर मायके में रहती है, जबकि युवक सऊदी अरब में नौकरी करता है।कुछ दिन पहले ही वह सऊदी अरब से गांव लौटा था। रविवार दोपहर वह किसी काम से इदरीशपुर गांव पहुंचा। युवक का आरोप है कि मैसर और उसके घरवालों ने उसकी बुलेट छीन ली। इसी शिकायत की जांच करने एसएसआई आलोक तिवारी पुलिस फोर्स के साथ इदरीशपुर गांव पहुंचे।यहां पूछताछ के दौरान मैसर और अन्य महिलाएं भड़क गईं और छत से ही पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना पर थाने से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी पहुंच गया। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। इसके बाद मैसर, रहीशउन निशां, खुशी, साइबा और महजबी को गिरफ्तार कर लिया।सभी सगी बहनें हैं। पथराव में एसएसआई आलोक तिवारी, हेड कांस्टेबल एजाज, मोहम्मद राहिल, कांस्टेबल प्रकाश चंद्र, महिला कांस्टेबल अंकिता, रश्मी, शिवानी और अंजली चोटिल हो गए। सभी का पुलिस की ओर से मेडिकल परीक्षण कराया गया है।प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। एसएसआई की ओर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।