फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Firecrackers worth lakhs found on the second floor as well; three personnel, including the Station House Officer (SHO), sent to Police Lines for negligence.

Fatehpur News: दूसरी मंजिल पर भी मिला लाखों का पटाखा, लापरवाही पर थाना प्रभारी समेत तीन लाइन हाजिर

Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Firecrackers worth lakhs found on the second floor as well; three personnel, including the Station House Officer (SHO), sent to Police Lines for negligence.
बहुआ। बिंदकी सर्किल की पुलिस ने सोमवार रात बरवट रोड स्थित एक गोदाम पर दोबारा छापा मारा। इस कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपये कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने पटाखा कारोबारी अविनाश चौरसिया को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने ललौली थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव और बहुआ चौकी प्रभारी अरुण मौर्या को लाइन हाजिर कर दिया। अपराध निरीक्षक श्याम सुंदर यादव को अपराध शाखा भेजा गया है। ललौली थाने की जिम्मेदारी अब दिवाकर सिंह को दी गई है।
विज्ञापन


ललौली थाना और बहुआ चौकी पुलिस ने रविवार को बहुआ निवासी वैभव गुप्ता उर्फ अंकित गुप्ता के राजनगर स्थित गोदाम से 680 किलो और बरवट रोड स्थित अविनाश चौरसिया के गोदाम से 220 किलो पटाखे बरामद किया था। पुलिस ने अविनाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, इसी गोदाम की दूसरी मंजिल पर बड़ी मात्रा में पटाखा रखे होने की जानकारी सामने आई।
विज्ञापन


एसपी को जानकारी मिली थी कि अविनाश के भाई अभिलाष चौरसिया भी अवैध पटाखा कारोबार में शामिल हैं। दोनों ने बरवट रोड पर दो मंजिला इमारत किराए पर ली थी। वे किराना सामान का थोक और फुटकर कारोबार करने की बात बताते थे। आरोप है कि इसी की आड़ में इमारत में अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में पटाखे डंप किए जा रहे थे। एसपी के निर्देश पर सीओ बिंदकी प्रयांक जैन और बकेवर थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने यह दोबारा कार्रवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed