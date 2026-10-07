Fatehpur News: दूसरी मंजिल पर भी मिला लाखों का पटाखा, लापरवाही पर थाना प्रभारी समेत तीन लाइन हाजिर

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ललौली थाना और बहुआ चौकी पुलिस ने रविवार को बहुआ निवासी वैभव गुप्ता उर्फ अंकित गुप्ता के राजनगर स्थित गोदाम से 680 किलो और बरवट रोड स्थित अविनाश चौरसिया के गोदाम से 220 किलो पटाखे बरामद किया था। पुलिस ने अविनाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, इसी गोदाम की दूसरी मंजिल पर बड़ी मात्रा में पटाखा रखे होने की जानकारी सामने आई। विज्ञापन



एसपी को जानकारी मिली थी कि अविनाश के भाई अभिलाष चौरसिया भी अवैध पटाखा कारोबार में शामिल हैं। दोनों ने बरवट रोड पर दो मंजिला इमारत किराए पर ली थी। वे किराना सामान का थोक और फुटकर कारोबार करने की बात बताते थे। आरोप है कि इसी की आड़ में इमारत में अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में पटाखे डंप किए जा रहे थे। एसपी के निर्देश पर सीओ बिंदकी प्रयांक जैन और बकेवर थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने यह दोबारा कार्रवाई की। ललौली थाना और बहुआ चौकी पुलिस ने रविवार को बहुआ निवासी वैभव गुप्ता उर्फ अंकित गुप्ता के राजनगर स्थित गोदाम से 680 किलो और बरवट रोड स्थित अविनाश चौरसिया के गोदाम से 220 किलो पटाखे बरामद किया था। पुलिस ने अविनाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, इसी गोदाम की दूसरी मंजिल पर बड़ी मात्रा में पटाखा रखे होने की जानकारी सामने आई।एसपी को जानकारी मिली थी कि अविनाश के भाई अभिलाष चौरसिया भी अवैध पटाखा कारोबार में शामिल हैं। दोनों ने बरवट रोड पर दो मंजिला इमारत किराए पर ली थी। वे किराना सामान का थोक और फुटकर कारोबार करने की बात बताते थे। आरोप है कि इसी की आड़ में इमारत में अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में पटाखे डंप किए जा रहे थे। एसपी के निर्देश पर सीओ बिंदकी प्रयांक जैन और बकेवर थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने यह दोबारा कार्रवाई की।

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बहुआ। बिंदकी सर्किल की पुलिस ने सोमवार रात बरवट रोड स्थित एक गोदाम पर दोबारा छापा मारा। इस कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपये कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने पटाखा कारोबारी अविनाश चौरसिया को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने ललौली थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव और बहुआ चौकी प्रभारी अरुण मौर्या को लाइन हाजिर कर दिया। अपराध निरीक्षक श्याम सुंदर यादव को अपराध शाखा भेजा गया है। ललौली थाने की जिम्मेदारी अब दिवाकर सिंह को दी गई है।