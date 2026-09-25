Fatehpur News: आत्महत्या के लिए किसान को उकसाने में रिश्तेदारों समेत छह पर प्राथमिकी

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सथरियांव निवासी स्व. राजकुमार पासवान की पुत्री शालिनी देवी ने बताया कि मां की कई साल पहले मौत हो चुकी है। वह नाबालिग बहन और छोटे भाई की जिम्मेदारी निभा रही है। पिता के पास राधानगर थाने के पास शहरी क्षेत्र में कीमती जमीन थी।आरोप है कि मोहनपुर, गाजीपुर निवासी मौसा प्रमोद कुमार और मौसी रामा देवी ने पिता से मेलजोल बढ़ाया। दोनों ने पिता को प्रधान बनाने का झांसा देकर जमीन बिकवा दी।जमीन बिक्री की रकम में से मौसा ने पिता के खाते से राजबहादुर सिंह यादव, प्रीतम सिंह यादव, गाजीपुर थाना क्षेत्र के नहरखोर निवासी दूसरे मौसा क्षत्रपाल और लोहनखेड़ा निवासी मामा नरेंद्र के खातों में रुपये भिजवाए और कुछ रकम नकद ली।आरोप है कि रुपये जरूरत के नाम पर लिए गए थे। शालिनी ने बताया कि रकम वापस मांगने पर आरोपी गाली-गलौज कर धमकाने लगे। रुपये डूबने से आहत पिता ने 22 अप्रैल को फंदा लगाकर जान दे दी। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।