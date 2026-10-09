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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   FIR registered against four individuals for swindling 13.17 lakh under the pretext of a supermarket franchise.

Fatehpur News: सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी का झांसा देकर 13.17 लाख ठगे, चार पर प्राथमिकी

Fri, 09 Oct 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:37 PM IST
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FIR registered against four individuals for swindling 13.17 lakh under the pretext of a supermarket franchise.
फतेहपुर। सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर युवक से 13.17 लाख की धोखाधड़ी की गई। एसपी के आदेश पर साइबर थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को कंपनी के सीईओ समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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कल्यानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी महेश सिंह ने एसपी से शिकायत की कि उन्होंने नवंबर 2025 में सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद कंपनी से फोन आया और उन्हें नोएडा सेक्टर बुलाया गया। आरोप है कि कंपनी के सीईओ विनय पांडेय और अंकित सिंह ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 10 लाख रुपये मांगे।
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इसके बाद महेश सिंह से तीन बार में ऑनलाइन 13.17 लाख रुपये ले लिए गए। रुपये मिलने के बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। महेश सिंह के मुताबिक, मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कंपनी ऑनलाइन विज्ञापन और कूटरचित दस्तावेजों के जरिये कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुकी है।
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रुपये वापस मांगने पर सेल्स मैनेजर इशिका सिंह और प्रवीण ने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साइबर थाना प्रभारी प्रभांशु शुक्ला ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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