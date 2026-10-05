Fatehpur News: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 11 पर प्राथमिकी

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कचहरी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अनमोल सिंह की तहरीर पर सोमवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार को कलक्ट्रेट परिसर में शांति और कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने और नारेबाजी करने की सूचना मिली थी।इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, महासचिव मंजर यार, आजम खां, सुशील यादव, अमित मौर्या, संगीता पासी, विपिन यादव, रामेश्वर दयाल उर्फ दयालू गुप्ता, सोहेल खान, अयूब खान और नरेश कोरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनके अलावा 25-30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।