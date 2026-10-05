Fatehpur News: विद्यालय की मान्यता के नाम पर 5.50 लाख लेने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:43 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:43 PM IST
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फतेहपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुकेती स्थित जय मां अंबे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा छह से 10 तक मान्यता कराने के नाम पर 5.50 लाख रुपये लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्यालय प्रबंधक महेंद्र प्रसाद अवस्थी ने पुलिस को दी तहरीर में राकेश कुमार श्रीवास्तव पर रकम लेने का आरोप लगाया है।
प्रबंधक ने बताया कि मान्यता संबंधी कार्रवाई के लिए राकेश कुमार श्रीवास्तव से संपर्क किया गया था। आरोप है कि उनसे 5.50 लाख लिए गए, लेकिन न तो काम पूरा हुआ और न ही रकम वापस की गई। प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक की 18 सितंबर की जांच आख्या में पेनड्राइव में उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया है।
इसमें उनके और राकेश के बीच धनराशि के लेनदेन की बात सामने आने का दावा किया गया है। जांच के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। प्रबंधक ने मामले की जांच, ऑडियो की जांच, दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और रकम वापस कराने समेत पांच मांगें की हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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प्रबंधक ने बताया कि मान्यता संबंधी कार्रवाई के लिए राकेश कुमार श्रीवास्तव से संपर्क किया गया था। आरोप है कि उनसे 5.50 लाख लिए गए, लेकिन न तो काम पूरा हुआ और न ही रकम वापस की गई। प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक की 18 सितंबर की जांच आख्या में पेनड्राइव में उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया है।
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इसमें उनके और राकेश के बीच धनराशि के लेनदेन की बात सामने आने का दावा किया गया है। जांच के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। प्रबंधक ने मामले की जांच, ऑडियो की जांच, दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और रकम वापस कराने समेत पांच मांगें की हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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