Fatehpur News: विद्यालय की मान्यता के नाम पर 5.50 लाख लेने का आरोप

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प्रबंधक ने बताया कि मान्यता संबंधी कार्रवाई के लिए राकेश कुमार श्रीवास्तव से संपर्क किया गया था। आरोप है कि उनसे 5.50 लाख लिए गए, लेकिन न तो काम पूरा हुआ और न ही रकम वापस की गई। प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक की 18 सितंबर की जांच आख्या में पेनड्राइव में उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया है।इसमें उनके और राकेश के बीच धनराशि के लेनदेन की बात सामने आने का दावा किया गया है। जांच के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। प्रबंधक ने मामले की जांच, ऑडियो की जांच, दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और रकम वापस कराने समेत पांच मांगें की हैं। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।