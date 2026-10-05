Fatehpur News: दंगल में फैय्याज और यूपी केसरी रवि ने मारी बाजी

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इसमें फैय्याज ने राजेश को पटकनी देकर इनाम जीता। फतेहपुर पीएसी में रहे रामशंकर और नरैनापुर के पहलवान के बीच करीब 15 मिनट का मुकाबला बराबरी पर छूटा। इसके बाद भसरौल के महेंद्र ने प्रयागराज के सुमित, नरैनापुर के सुधीर ने गढ़ी कौशाम्बी के आशिक और भिटौरा के संतोष ने बांदा के रामचंद्र को हराया।कमेटी अध्यक्ष शिवम सिंह ने आभार जताया। कमेंटेटर अब्बास अली और निर्णायक मोतीलाल यादव व बुदानी रहे। पूर्व प्रधानाचार्य रामपाल पाल, मोहम्मद यूसुफ, कल्लू विश्वकर्मा, राहुल, गुड्डू सोनी, सुनील कुमार, अनूप सिंह और महेश मौर्य मौजूद रहे।एकारी गांव के दंगल की सबसे बड़ी कुश्ती यूपी केसरी रवि कानपुर और अंकित दिल्ली के बीच हुई। इसमें रवि विजयी रहे। उन्हें 51 हजार रुपये नकद और चांदी की गदा दी गई। करीब 20 कुश्तियों में लल्लू बकरी ने साहिल गंगईपार, रामभरोसे उरौली ने विनय बहादुर, अंकित शाखा ने चेतराम एकारी, हंसराज नरैनापुर ने संजय नौगांव और श्रीराम लमेहटा ने शैतान सिंह राजस्थान को हराया। पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, नरेंद्र मुंशी, अंकित सिंह चौहान, उमेश परमार, जितेंद्र सिंह सेंगर और धर्मेंद्र जनसेवक मौजूद रहे।सरकारी सेवा में चयनित खालिद रशीद, हर्षिद नरेंद्र, खुशी साहू, राघवेंद्र गौड़, मुन्ना शर्मा, ममता देवी, नीशू, सपना, पूनम साहू, सुनैना सुजीत और शिवम तथा मेधावी नैतिक साहू, पूनम देवी, अंशिका, शालिनी, प्राची राज, अंकिता पाल, जुबैेरिया बानो और अभिषेक मौर्य को सम्मानित किया गया। इस दौरान मेले में दुकानों और झूलों पर लोगों की भीड़ रही।