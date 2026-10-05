Fatehpur News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कराई गोद भराई और अन्न प्राशन की रस्म

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिंदकी विधायक जयकुमार सिंह जैकी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया है। इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं से जुड़े दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही हैं।कार्यक्रम में गोद भराई और अन्न प्राशन की रस्म पूरी कराई गई। इसके बाद सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संघ की प्रदेश अध्यक्ष किरण वर्मा, सेवानिवृत्त एडीएम डीके वर्मा, तहसीलदार धीरेंद्र त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी मलवां दिनेश प्रजापति, नायब तहसीलदार राहुल कुमार, जिला अध्यक्ष बसंती सोनकर, प्रदेश महामंत्री कमलेश, जिला संगठन मंत्री नीलम वर्मा, स्वाति ओमर, शालिनी श्रीवास्तव, सरोज देवी, जय उमराव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।