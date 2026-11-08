Fatehpur News: त्योहार की भीड़ से कस्बों से शहर तक जाम, बाजारों में रेंगते रहे वाहन

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जिले के प्रमुख बाजार चौक में सुबह से ही ग्रामीण और शहरी खरीदारों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान पुलिस पिकेट की कमजोर व्यवस्था के चलते ई-रिक्शे और बाइकें बाजार में प्रवेश कर गईं। इससे लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। ललिता गैस एजेंसी से चौक चौराहा मार्ग तक वाहन रेंगते रहे। वहीं, चौक से कोतवाली तक खरीदारों की भारी भीड़ रही।शहर के वर्मा तिराहे से चौक और बाकरगंज से चौक तक भी जाम के हालात बने रहे। इसकी प्रमुख वजह फुटपाथ पर लगी लाई, गट्टा, पट्टी, पोहा, झाड़ू, मिट्टी के दीपक और जगह-जगह सजी सब्जियों की दुकानें रहीं। इन दुकानों के कारण आधी से अधिक सड़क पर अतिक्रमण हो गया। बची हुई सड़क पर बाइक और ई-रिक्शों की आवाजाही से पैदल खरीदारों को खासी परेशानी उठानी पड़ी।चौक के किराना व्यवसायी सत्यभगवान गुप्ता ने बताया कि त्योहार पर बाजार में भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन जाम की बड़ी वजह पक्की दुकानों के दुकानदार हैं। वे अपनी दुकानों के सामने फुटपाथ पर दूसरी दुकानें लगवाते हैं। इससे सड़क संकरी हो जाती है और जाम की स्थिति बनती है। यही हाल बहुआ, ललौली, धाता, खागा, हथगाम, बिंदकी, जहानाबाद और अमौली में भी देखने को मिला।सीओ बृजमोहन राय ने बताया कि पुलिसकर्मियों को बाइक और अन्य वाहनों को बाजार में प्रवेश न देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को अपने वाहन ले जाने की अनुमति देना मजबूरी है। इसी वजह से कुछ परेशानी आ रही है।इन स्थानों पर पुलिस बैरिकेडिंगचौक बाजार में वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस ने चार स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। इनमें वर्मा चौराहा से चौक रोड, पत्थरकटा चौराहा से चौक रोड, बाकरगंज से चौक रोड और आर्यसमाज भवन से चौक रोड शामिल हैं। इसके अलावा बाजार में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है।