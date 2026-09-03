Fatehpur News: पिटाई से घायल किसान ने पांच दिन बाद तोड़ा दम

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थाना क्षेत्र के सरकी गांव निवासी जयकरन सिंह उर्फ कन्ना (47) किसान थे। भाई रामलखन सिंह ने बताया कि 28 अगस्त की रात जयकरन सिंह घर के बाहर बैठे थे। भूमि विवाद को लेकर गांव के ही अर्जुन सिंह व देशराज सिंह से पुरानी मुकदमेबाजी चल रही है।इसी रंजिश में अर्जुन के पुत्र धर्मेंद्र उर्फ छोटू ने अपने भाइयों के साथ जयकरन से गाली-गलौज की। विरोध करने पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ छोटू, उसके भाई बच्चा सिंह, गुड्डू सिंह व देशराज के पुत्र मुस्कान सिंह ने जयकरन को लाठी-डंडे से पीट दिया।मारपीट में जयकरन गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें गाजीपुर सीएचसी ले गए। यहां से जिला अस्पताल और फिर कानपुर हैलट रेफर किया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन मंगलवार रात उन्हें पीजीआई लखनऊ ले जा रहे थे,तभी रास्ते में जयकरन ने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।दूसरे पक्ष से देशराज की पत्नी रेनू सिंह ने पुलिस को बताया कि जयकरन सिंह पक्ष से उनका पुश्तैनी विवाद चल रहा है। घटना की रात नशे में जयकरन अपनी छत से गिर गए थे। रंजिश के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है।थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि जयकरन की मृत्यु से पूर्व मंगलवार शाम रामलखन की तहरीर पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ छोटू समेत चार लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट व धमकी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के दिन दोनों पक्षों में गाली-गलौज होने की जानकारी मिली थी। ग्रामीणों में जयकरन के छत से गिरने की चर्चा भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।