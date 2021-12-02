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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Farmer duped of 1.69 lakh on the pretext of getting a child from an orphanage.

Fatehpur News: अनाथालय से बच्चा दिलाने का झांसा देकर किसान से 1.69 लाख ठगे

Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
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Farmer duped of 1.69 lakh on the pretext of getting a child from an orphanage.
फतेहपुर। जाफरगंज थाना क्षेत्र में अनाथालय से बच्चा गोद दिलाने का झांसा देकर किसान से 1.69 लाख रुपये की ठगी की गई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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डिघरुवा गांव निवासी किसान कृष्ण कुमार ने एसपी से शिकायत में बताया कि संतान नहीं होने के कारण वह अनाथ बच्चा गोद लेना चाहते थे। इसी दौरान रुसिया गांव निवासी बाबू उर्फ शिवबरन यादव ने 80 हजार रुपये में अनाथालय से बच्चा दिलाने का भरोसा दिया। उसने एक अन्य व्यक्ति से भी उनकी बातचीत कराई।
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इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में तीन-चार किस्तों में कृष्ण कुमार से कुल 1.69 लाख रुपये ले लिए। यह रकम बहराइच के अकबरपुरा निवासी दयाशंकर मिश्रा के खाते में जमा कराई गई।
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रुपये देने के बावजूद जब बच्चा नहीं मिला तो पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया। अब दयाशंकर 15,700 रुपये और मांग रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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