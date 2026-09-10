Fatehpur News: परिवार पर तमंचे, सरिया-डंडे से हमला कर 5500 रुपये लूटे
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
फतेहपुर। परिवार के लोगों पर तमंचे, सरिया और डंडे से हमला कर नकदी लूटने के मामले में कोर्ट के आदेश पर खागा पुलिस ने महिला समेत चार लोगों के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है।
कटोघन गांव निवासी जवाहर ने बताया कि 21 जुलाई को वह घर के बरामदे में बैठा था। तभी पड़ोसी करन, कंधई, रिंकी और सुनीता रंजिश के चलते घर पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे, सरिया और डंडे से हमला कर दिया।
बचाव करने पहुंची पत्नी मैकी और बहू रीता को भी तमंचे की बट से पीटा गया। जवाहर की शर्ट की जेब से 5500 रुपये निकाल लिए। पुलिस से सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कटोघन गांव निवासी जवाहर ने बताया कि 21 जुलाई को वह घर के बरामदे में बैठा था। तभी पड़ोसी करन, कंधई, रिंकी और सुनीता रंजिश के चलते घर पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे, सरिया और डंडे से हमला कर दिया।
विज्ञापन
बचाव करने पहुंची पत्नी मैकी और बहू रीता को भी तमंचे की बट से पीटा गया। जवाहर की शर्ट की जेब से 5500 रुपये निकाल लिए। पुलिस से सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन