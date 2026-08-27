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Fatehpur News: पीएम श्री विद्यालयों के 2336 विद्यार्थियों को कराया जाएगा एक्सपोजर विजिट

Thu, 27 Aug 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:00 AM IST
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Exposure visits will be organized for 2,336 students from PM SHRI schools.
फतेहपुर। पीएम श्री कार्यक्रम के तहत जिले के 14 पीएम श्री कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के 2,336 छात्र-छात्राओं को अक्तूबर और नवंबर में एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबों के ज्ञान के साथ व्यावहारिक जानकारी देना है।
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विजिट पर प्रति छात्र 500 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस हिसाब से 2336 छात्रों के भ्रमण पर करीब 11.63 लाख रुपये खर्च होंगे। छात्र-छात्राओं को जिले और आसपास के जिलों में स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थानों, स्टार्टअप, ओडीओपी इकाइयों, विज्ञान पार्क, संग्रहालय, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालयों का भ्रमण कराया जाएगा।
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भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संबंधित संस्थान को विजिट से 10 दिन पहले पत्र भेजकर कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। भ्रमण से पहले छात्रों के अभिभावकों से सहमति ली जाएगी।
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विजिट के बाद विद्यार्थियों को दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। एक्सपोजर विजिट के फोटोग्राफ, वीडियो और डिजिटल डायरी भी एकत्र की जाएगी।

डीसी प्रशिक्षण अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रति छात्र 500 रुपये की धनराशि निर्धारित है। इसमें 200 रुपये बस किराया, 200 रुपये भोजन और पानी, 50 रुपये नाश्ता तथा 50 रुपये नोटबुक और पेन के लिए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि विजिट का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों और संस्थानों की कार्यप्रणाली से रूबरू कराकर उनके ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना है।
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